Румънските власти с предупреждения до гражданите този нощ заради засечени дронове край румънската граница

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Румънските власти изпратиха две предупреждения до гражданите чрез системата „Ро-Алърт" през нощта срещу 10 октомври, след като радарите засекоха две въздушни цели в украинското въздушно пространство близо до границата с Румъния, в района на окръг Тулча.

В отговор два испански изтребителя F-18, изпълняващи задачи по засилено въздушно патрулиране, излетяха от авиобаза „Михаил Когълничану".

Първото предупреждение беше изпратено в 00:17 ч., а второто – в 02:18 ч. Въздушните тревоги приключиха съответно в 00:40 ч. и 03:13 ч.

Според румънското Министерство на националната отбрана не е имало навлизане във въздушното пространство на страната, посочи БТА.