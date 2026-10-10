„Тесла“ промени името на своя асистент за шофиране в Европа след критики

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Компанията „Тесла" (Tesla) промени името на своя асистент за шофиране в Европа след години на обвинения, че предлага продукта като асистент за изцяло автономно управление, съобщи ДПА.

На официалния ѝ уебсайт в Германия и в други европейски държави системата вече се представя като „Tesla Assisted Driving" (Тесла подпомага шофирането, бел. авт.).

От „Тесла" назоваваха системата преди това като „Full Self-Driving (Supervised)" или „Напълно самостоятелно шофиране (Под надзор)". Години наред от компанията отричаха обвиненията за подвеждащото наименование, посочи БТА.

Преди това от „Тесла" се отказаха и от първоначалния вариант на името за своята базова технология за подпомагане на водача „Автопилот" след правни спорове.

На вътрешния си американски пазар производителят продължава да се придържа към определянето на собствената си система като „Full Self-Driving (Supervised)", независимо от течащите дебати и там.