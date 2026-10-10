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Най-малко петима палестинци са загинали при израелски удари в ивицата Газа

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Войници в ивицата Газа

Най-малко петима палестинци са загинали при два отделни израелски удара в град Газа, съобщиха палестинските здравни служби. Четирима души са убити близо до търговския център „Панда мол", а един – в квартал Туфа. Израелската армия заяви, че цел на атаките са били палестински бойци, посочи БТА.

Израел засили ударите срещу „Хамас", обвинявайки движението, че се превъоръжава и извършва нападения в нарушение на споразумението за прекратяване на огъня. „Хамас" отрича тези твърдения и обвинява Израел, че подкопава примирието. Напредъкът по договореностите, включващи разоръжаване на групировката, изтегляне на израелските войски и възстановяване на Газа, остава ограничен.

По данни на палестинските здравни власти най-малко 1400 палестинци са загинали от израелски огън след сключването на примирието през октомври миналата година. Израел съобщава за четирима загинали свои войници през същия период. От началото на войната през октомври 2023 г. в Газа са загинали над 74 000 души според палестинските здравни служби.

Войници в ивицата Газа

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