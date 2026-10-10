76 арестувани в Полша след нападенията с ножове в две училища

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Полската полиция съобщи днес, че общо 76 души са били задържани в хода на започналите масирани проверки, след като по-рано тази седмица в две училища бяха извършени нападения с хладно оръжие, при които човек бе убит и още няколко души бяха ранени, предаде ДПА, цитирани от БТА.

Извършени бяха проверки в около 50 000 училища из цялата страна, се казва в изявление на полицията, публикувано в социалната платформа Екс.

„Регистрирани са били общо 231 инцидента, при които служители на реда са предприели мерки във връзка с обосновано подозрение за престъпление", се добавя в текста.

Към момента не е оповестена допълнителна информация за задържаните лица.

Петнайсетгодишен ученик в четвъртък прободе смъртоносно 37-годишна училищна служителка и рани трима възрастни в началното училище „Папа Йоан-Павел Втори" в Лешчидул-Новини - малко селище, разположено на 70 километра североизточно от столицата Варшава.

Ден по-рано 19-годишен младеж рани с мачете 10 души в професионално училище в полския град Остроленка, който се намира на по-малко от 100 км северно от столицата.

Много училища в Мазовецко войводство, най-големият и най-населеният административен регион на Полша, в който попада и Варшава, вчера останаха затворени.

Премиерът Доналд Туск нареди в четвъртък редовни полицейски проверки във всички училища в страната. По думите му 15-годишният нападател е имал каска с камера, за да заснеме престъплението си.

По-късно полицейският отдел за борба с киберпрестъпността започна проверка, за да установи дали млади хора биват насърчавани в социалните мрежи да извършват такъв тип атаки. Вчера от полицията заявиха, че засега не са били открити данни за подобни действия в интернет.