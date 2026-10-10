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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23711147 www.24chasa.bg

40 са убити при атака с дрон в Судан

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Судан КАДЪР: NOVA (Снимката е илюстративна)

Най-малко 40 души, включително деца, бяха убити в Судан при атака с дрон в района на границата с Етиопия, предава Асошиейтед прес, цитирани от БТА. Информацията е от местната правозащитна организация „Спешни адвокати". 

В изявлението се посочва, че ударът е нанесен в петък край селището Абу Шанди, провинция Сини Нил, от паравоенните Сили за бърза подкрепа, които от 2023 г. се сражават срещу суданската армия.

От Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси заявиха, че са потресени от атаката.

Данни на неправителствената организация АКЛЕД (Armed Conflict Location & Event Data - ACLED) сочат, че най-малко 150 000 души са били убити от началото на конфликта между суданските паравоенни сили и редовната армия. Някои хуманитарни организации казват, че броят на жертвите вероятно е още по-голям.

Судан КАДЪР: NOVA (Снимката е илюстративна)

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