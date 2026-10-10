Цените на хотелите в Гърция се понижават през август за първи път от пет години

За първи път от началото на пандемията насам, цените на хотелите в Гърция са се понижили през месец август, според данни на гръцкия Институ за изследване и прогнози в туризма, съобщи "Катимерини", цитирани от БТА.

Цената на двойна стая е била средно 209 евро, докато миналия август е достигала 217 евро. Средната цена на всички стаи е паднала до 178 евро от 194 евро миналата година.

Спадът може да е малък и идва след постепенно увеличаване на цените през предишните години, но се случва в разгара на сезона и на фона на това, че заетостта на хотелите остава на нивото от миналата година.