„Саймън“ се засили до ураган от четвърта категория с приближаването си към Мексико

Ураганът „Саймън" се засили до мощен ураган от четвърта категория, като стремително се придвижва към крайбрежието на Мексико, предаде Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

В Маями Националният център за ураганите на САЩ съобщи рано тази сутрин, че максималната скорост на постоянните ветрове на урагана „Саймън" е нараснала до 145 мили в час (230 км в час). Ураган с такава или по-голяма сила се класифицира като „голям ураган". Според американския център ураганът „Саймън" може да донесе валежи от 25-50 сантиметра в югозападните части на Мексико, като в някои райони количеството на валежите може да достигне и до 75 сантиметра.

В съобщението се отправя и призив към жителите незабавно да предприемат мерки за подготовка, като се отбелязва, че ураганът ще достигне сушата късно тази вечер или утре сутринта, но ветрове със силата на тропическа буря могат да се усетят много по-рано.

Очаква се ураганът „Саймън" да предизвика обилни валежи в югозападните части на Мексико, като се предполага, че те ще бъдат съсредоточени главно по крайбрежието на щата Халиско, както и в части на мексиканските щати Мичоакан, Колима и Наярит.

„Тези валежи ще предизвикат застрашаващи човешкия живот наводнения и свлачища, особено в райони със стръмен терен", заявиха от Националния център за ураганите на САЩ.

Властите в мексиканския щат Халиско отмениха учебните занятия за понеделник в 22 крайбрежни окръга и започнаха евакуация на десетки хора от застрашените райони. Също така бе отправен призив към туристическия сектор в Пуерто Ваярта, популярна дестинация за американски туристи, да се погрижат служителите и посетителите да бъдат настанени в убежища или безопасни зони.