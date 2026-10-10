Кремъл: Разговорът Путин - Тръмп бе много приятелски, никой от двамата не искаше да го прекрати пръв

Проведеният в петък телефонен разговор на руския президент Владимир Путин с американския му колега Доналд Тръмп беше „много съдържателен и приятелски" и нито един от двамата лидери не искаше първи да прекрати обаждането, заяви съветник на Кремъл по външнополитически въпроси Юрий Ушаков, цитиран от Ройтерс и БТА.

В хода на разговора си Путин и Тръмп се споразумяха Русия да доставя дизел на САЩ и на международните пазари, за да се намалят цените на горивата. Неочакваното решение доведе до временно облекчаване на американските санкции върху руските горива, което предизвика смут в Украйна, отбелязва Ройтерс.

„Специално беше отбелязано, че докато по време на предишния разговор между президентите се коментираше за възможността за възобновяване на тристранните преговори с участието на САЩ и Украйна, като се споменаваше, че това ще стане веднага след изборите за Държавната дума, то сега ситуацията е различна", заяви Ушаков, цитиран от ТАСС.

„С опитите си да провали изборите ни, нанасяйки в основния ден на гласуването масивен удар с дронове по Москва, други градове и избирателни секции, както и по конкретни лица, свързани с организацията на изборите, киевският режим по същество провали възможността за незабавно възобновяване на преговорния процес. И сега, както каза президентът, ще обмислим кога тези преговори ще могат да бъдат възобновени", добави Ушаков. Владимир Путин Снимка: Снимка: Архив

Никой не искаше да затвори телефона първи", разказа съветникът на Кремъл. Те затвориха едновременно, буквално в един и същи момент", добави Ушаков.

Киев разчита на подкрепата на САЩ в преговорите за прекратяване на войната, отбелязва Ройтерс.

След оповестяването на новината за телефонния разговор между Путин и Тръмп, украинският президент Володимир Зеленски коментира споразумението за дизела с необичайно остри думи, определяйки го като „слабо решение" и „инвестиране в една война, която трябва да бъде прекратена".

Западът наложи срещу Русия многобройни санкции, включително ограничения за вноса на руски енергоносители, откакто през февруари 2022 г. Москва започна пълномащабната си война срещу Украйна.

Усилията за мир досега не постигнаха успех, отчасти заради териториалните претенции на Русия върху четири украински области, които не са изцяло под неин контрол. Юрий Ушаков КАДЪР: Екс/@maxseddon

Преговарящи от САЩ, Украйна и европейски страни вчера се срещнаха в Маями, за започнат работа по приемането на единодушно предложение за мир, което да бъде представено на Русия до няколко седмици, предадоха по-рано Ройтерс и Франс прес.