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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23711629 www.24chasa.bg

Ранени хора и прекъсвания на електричеството след поредната руска атака срещу Киев

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Кметът на Киев Виталий Кличко СНИМКА: X/@Vitaliy_Klychko

Русия нанесе нови удари с дронове и балистични ракети срещу Киев, като сред поразените обекти има и ресторант, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко, цитиран от ДПА и БТА.

Най-малко шестима души са ранени, като петима от тях са хоспитализирани, написа Кличко в социалната мрежа Телеграм.

Той добави, че вследствие на повреда на енергиен обект са възникнали проблеми с водоснабдяването.

Украинският президент Володимир Зеленски обвини руското ръководство в терор срещу цивилното население. „Те разчитат на продължаване на войната, на терор срещу обикновените хора и на унищожаване на инфраструктурата", написа Зеленски в социалните мрежи.

Украинският лидер подчерта, че са нужни сигнали за подкрепа на страната му и налагането на още ограничения, които да попречат на Русия да води тази война.

Украинският държавен оператор на електропреносната мрежа „Укренерго" съобщи, че в резултат на поредните руски удари голяма част от потребителите в Киев и околностите са останали без ток. Водещата частна енергийна компания ДТЕК също съобщи за мащабни аварийни спирания на тока.

Кметът на Киев Виталий Кличко СНИМКА: X/@Vitaliy_Klychko

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