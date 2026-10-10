Мощен взрив на международното летище "Крал Халид" в Рияд

Мощен взрив се чу на международното летище „Крал Халид" в Рияд, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Пресцентърът на правителството на Саудитска Арабия и службата за гражданска авиация все още не са отговорили на молбата на Ройтерс за коментар.

От летище „Крал Халид" призоваха пътниците да се свържат директно със своите авиокомпании и да проверят статуса на полетите си, преди да тръгнат към аеропорта. Авиокомпаниите „Етихад еъруейз" и „Катар еъруейз" отмениха множество полети до Рияд.

През последните седмици напрежението между Саудитска Арабия и подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси ескалира. Преди боени дни бяха убити четирима души и няколко бяха ранени при удари по международното летище в Рияд. При една от атаките бе поразен самолет на националния авиопревозвач „Саудия" (Saudia). Атаките принудиха редица авиокомпании да преустановят или да отменят полетите до Рияд, докато саудитската столица се готви за домакинството на насрочени за този месец големи форуми, посветени на енергетиката и инвестициите.