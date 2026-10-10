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„Исаяс" затруднява пътуванията със самолет, влак и по шосе

В събота „Исаяс" продължава да забавя придвижването в районите на Флорида, Алабама, Луизиана и Джорджия, съобщава Би Би Си.

Над 840 000 са без ток, след като ураганът „Исаяс" достигна сушата във Флорида

Няколко летища са засегнати от стихията. Международното летище „Пенсакола" във Флорида, което бе затворено в петък заради бурята, остава затворено за търговски полети, докато властите извършват оглед на щетите. Международното летище „Гълф Шорс" в Алабама възобнови работа в събота сутринта след проверка на безопасността.

Летище „Дестин-Форт Уолтън Бийч" във Флорида вече е отворено, но изпитва сериозни затруднения, като в събота са били отменени 84% от излитащите полети според сайта за проследяване на полети FlightAware.

Няколко авиокомпании, сред които Delta, United и American, предлагат на пътниците, пътуващи до, от или през летищата в района, възможност за промяна на плановете без допълнителни такси. Това се отнася за летищата в Панама Сити (Флорида), Бирмингам (Алабама) и Гълфпорт/Билокси (Мисисипи).

Националният железопътен оператор Amtrak съобщава, че услугите му по линията Ню Орлиънс – Мобил са спрени до неделя, а тези по линията Ню Орлиънс – Атланта – до понеделник.

Редица пътища също са затворени поради паднали дървета и електропроводи в региона.