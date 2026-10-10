Изписаха от болницата оцелялата след 2 опита за екзекуция Криста Пайк, върнаха я в затвора

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Осъдената на смърт в САЩ Криста Пайк е изписана от болницата след неуспешния опит за екзекуцията ѝ в края на миналия месец, съобщиха нейните адвокати, цитирани от Би Би Си.

50-годишната убийца е върната в затвора, където е прекарала последните 30 години, се посочва в изявление на защитниците ѝ от събота.

Тя продължава да получава медицински грижи в затвора.

На 30 септември Пайк оцеля след две смъртоносни инжекции с препарата пентобарбитал, които я оставиха в критично състояние в болница.

По-рано тази седмица тя дойде в съзнание и проговори, изумявайки експертите, медицинския персонал и адвокатите си.

Случаят ѝ навлиза в непозната територия, тъй като се смята, че Пайк е единственият човек, оцелял след опит за екзекуция чрез смъртоносна инжекция.

Пайк е била на 18 години, когато заедно с тогавашния си приятел Тадарил Шип пребиват, измъчват и убиват 19-годишната Слемър – момиче, с което са се запознали в лагер за професионално обучение на младежи с ниски доходи.