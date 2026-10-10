Реликви от XVI век сред 48-те църковни предмета, предадени от България на Гърция

Нови подробности за църковните предмети, предадени от България на Гърция по меморандума от 29 септември във връзка с останките на цар Самуил, бяха огласени на 10 октомври при представянето им в Музея на византийската култура в Солун. Групата включва 53 физически предмета, заведени под 48 инвентарни номера. Те са от периода между XVI и XIX век.

Сред най-забележителните експонати са две двойки рипиди - богослужебни ветрила, изработени от позлатено сребро и украсени с емайл. Около централните им дискове са разположени изображения на ангели и шестокрили серафими, както и надпис с думи от богослужебния химн.

По сведенията, огласени при представянето, едната двойка произхожда от манастира „Свети Йоан Предтеча" край Серес. Другата принадлежи на Митрополията на Серес и Нигрита и вероятно е от храма „Св. Теодори".

Представени са и два големи процесийни кръста. По-старият е от патриаршески тип, с изображения от двете страни и филигранна украса. Първоначалната му декорация е включвала скъпоценни камъни, а в горната част има корона, поддържана от ангели.

Сред предметите е сребърен обков на икона на свети Йоан Предтеча, украсен със сцени от неговия живот. Върнатите части допълват иконата, която се намира на иконостаса в едноименния манастир край Сяр, и позволяват възстановяването на нейната цялост.

Показани са също дървена църковна врата с инкрустации от седеф и кост, епископски трон, аналой и мощехранителници. Върху една от мощехранителниците е отбелязана датата 25 март 1821 г.

Обявените сведения разкриват подробности за отделни експонати, но не представляват пълен официален опис.

Правителството е нарушило спогодбата Моллов-Кафандарис, връщайки на Гърция 53-те предмета в замяна на костите на цар Самуил. Това пък се казва днес в писмо от български учени и общественици относно опазването на националните културни ценности. Писмото бе изпратено до президента, председателя на Народното събрание, премиера, министрите на културата и образованието, Светия синод и българската академична общност.

"В публичното пространство се появиха противоречиви твърдения от официални лица, че това „не са наши неща" или че предаването е „временно". Същевременно, гръцката страна официално обяви, че след изложба от 5 октомври до 5 ноември реликвите ще бъдат върнати за постоянно в манастирите „Панагия Ейкосифиниса" (Косиница) и „Св. Йоан Предтеча". Това налага спешен и задълбочен преглед на правните и фактологическите основания за тази „сделка", пише още в писмото.