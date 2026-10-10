Експерт: Първият кораб с руски дизел пътува към източното крайбрежие на САЩ

"Е, това стана бързо. Windwardai вече проследява плавателен съд – вероятно първият с руски дизел, пътуващ към източното крайбрежие на САЩ, – чието пристигане се очаква до около 48–72 часа".

Това написа в социалната мрежа "Екс" анализаторката Мишел Визе Бокман.

И добави в поста си: "Преди по-малко от 24 часа OFAC издаде Общ лиценз № 135, с който временно се разрешават продажбата и вносът на руски дизел и газьол до април 2027 г.

В действителност на пазара няма големи количества руски дизел/газьол за закупуване. Вероятно в момента има само няколко партиди, които могат да бъдат внесени в САЩ. Става въпрос за обеми, които едва ли ще решат проблема с глобалния недостиг или ще окажат съществено влияние върху вътрешните цени в САЩ.

Данни на Vortexa показват, че износът на дизел и газьол от Русия е отбелязал рязък спад през третото тримесечие, достигайки 190 000 барела на ден. За сравнение, през второто тримесечие обемът е бил 690 000 барела на ден, а през първото – 850 000 барела на ден.

През юли Русия удължи забраната за износ на бензин и дизел, за да компенсира недостига на вътрешния пазар, възникнал след атаки срещу рафинериите ѝ; според данни на Министерството на отбраната на Украйна към 4 октомври, в резултат на тези нападения 51% от капацитета за преработка е бил изведен от експлоатация.

Недостигът беше толкова остър, че през третото тримесечие федерацията внесе както дизелово гориво (газьол), така и бензин. Данните на Vortexa показват, че последната доставка е осъществена на 7 октомври, когато в руското пристанище Висоцк са доставени 150 000 барела дизел с плаващия под руски флаг танкер за средни товари „Сояна" (IMO 9327372) – плавателен съд, обект на западни санкции.

Шестмесечният лиценз също така подсказва – както вече отбелязах в предишни свои публикации, – че никой не очаква скорошно възстановяване на свободата на корабоплаването в Ормузкия пролив".