Пропалестински и произраелски демонстрации се състояха в Лондон

Няколко хиляди души излязоха на демонстрация в Лондон с искане да бъдат прекратени въздушните удари по ивицата Газа, три години след началото на войната между Израел и „Хамас", предизвикана от смъртоносното нападение на палестинското ислямистко движение в Южен Израел на 7 октомври 2023 г., в което бяха убити 1200 души, предаде Франс прес, цитирани от БТА.

„Тук сме, за да отбележим три години на продължаващ геноцид в Газа" и да призовем британското правителство да наложи „пълни санкции" срещу Израел, заяви пред АФП Айми Шалан, директор на движението „Кампания за солидарност с Палестина", което е един от организаторите на демонстрацията.

Шествието се провежда една година след договореното между Израел и „Хамас" прекратяване на огъня, чиито обещания обаче до голяма степен не бяха изпълнени, тъй като въздушните удари по Газа продължават, в частност почти ежедневно.

По време на шествието, организирано при засилено полицейско присъствие, демонстрантите скандираха „Свободна Палестина!" и „Окупацията е престъпление!".

Някои от участниците носеха плакати с надписи „Санкционирайте Израел сега!" и „Не е престъпление да се действа срещу геноцид".

Лондонската столична полиция съобщи в социалната мрежа Екс, че е арестувала няколко души по време на демонстрацията. Сред тях са мъж и жена, носещи плакати в подкрепа на забранената организация „Палестинско действие".

Миналата година предишното лейбъристко правителство обяви групировката за „терористична организация". Оттогава полицията е задържала над 3000 души по време на демонстрации в подкрепа на движението.

Днес в близост до централата на лондонската полиция „Скотланд Ярд" беше организирано и контрашествие в подкрепа на Израел, в което участваха няколко десетки души.

Безпрецедентното нападение на „Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г. доведе до смъртта на 1221 души в Израел. Оттогава израелската офанзива в отговор на нападението е причинила смъртта на над 74 200 души в ивицата Газа, според Министерството на здравеопазването на палестинската територия, контролирано от „Хамас". ООН смята тези данни за достоверни.

Много държави, големи неправителствени организации за защита на човешките права и експерти на ООН смятат, че Израел е извършил геноцид в ивицата Газа - твърдение, което Израел категорично отхвърля, отбелязва Франс прес.

Днес Газа е опустошена, а възстановяването ѝ е в застой. Според Световната продоволствена програма 1,4 милиона от общо 2,1 милиона жители на палестинската територия страдат от „остра продоволствена несигурност", а 200 000 души са на прага на глада, допълва агенцията.