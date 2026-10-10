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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23711866 www.24chasa.bg

Хутите атакуваха летището на Рияд с ракета, десетки са пострадали

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Рияд - столицата на Саудитска Арабия Снимка: Pixabay

Йеменските бунтовници хути са атакували международното летище на Риад в Саудитска Арабия с ракета, предаде Франс прес, цитирана от БТА. В зоната е започнала евакуация.

Петима души са били тежко ранени при удара. Те са откарани в спешни отделения в болници в саудитската столица. Десетки души са по-леки травми и също са откарани в различни болници.

Информирани източници заявиха за Франс прес, че лекари са призовани да се явят в болниците в Рияд заради възникнала сериозна спешна ситуация.

Германия, Канада и Испания призоваха гражданите си да не пътуват през летището в Рияд, а кувейтските авиолинии анулираха полети дотам, след като то е било затворено след нанесения удар.

Американското посолство в Рияд призова американските граждани да избягват района на летището и околната зона, посочва Ройтерс по темата.

Рияд - столицата на Саудитска Арабия Снимка: Pixabay

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