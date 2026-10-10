Сърбия спря на границата шефа на института "Западни покрайнини" Ангел Джонев

Сръбските власти отказаха да пуснат в страната председателя на научния иниститут "Западни покрайнини" д-р Ангел Джонев. През БНТ той разказа, че следобед е бил държан един час на граничен пункт "Рибарица", след което сръбските власти са му връчили постановление, че има забрана за влизане. Преди два месеца беше върнат и д-р Валентин Янев член на управителния съвет.

"Ситуацията в Сърбия не е никак лицеприятна, още по-нелицеприятно е положението на българското национално малцинство в Сърбия. Предстоят избори за парламент, отделно предстоят избори за Национален съвет и предполагам това допълнително ги натоварва. Мен тези техни фрустрации не ме интересуват. Интересува ме състоянието на българската общност в Сърбия, което не е никак добре. Предполагам, че българските власти ще откликнат на нашия сигнал и ще се обърнат сериозно към сръбските власти. Влизаме в един цикъл, който е много неприятен и който, ако продължи, може да навреди на българската общност в Сърбия и на двустранните българо-сръбски отношения.", заяви Джонев.

През август д-р Валентин Янев от управителния съвет на Научния институт „Западни покрайнини" също не бе пуснат да влезе в Сърбия. Той е пътувал за участие в екологична кръгла маса в Босилеград, с участието на председателя на постоянния комитет на Бернската конвенция. На форума се обсъждал проблемът с възстановяването на рудодобива в мина „Караманица".