Специалният представител на президента на Русия Владимир Путин по инвестиционно-икономическо сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев определи като знакови и исторически думите на президента на САЩ Доналд Тръмп, че за Украйна е дошло времето да смени президента.

"Президентът Тръмп се присъединява към мнението на мнозина, които смятат, че Украйна се нуждае от ръководство, което наистина е насочено към мира, а не към разпалване на война, както Владимир Зеленски. Значимо и историческо", написа той в X.

По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп призова за ново ръководство на Украйна и отправи остри критики към украинския президент Володимир Зеленски, а също така настоя и Киев да прекрати ударите по руските петролни рафинерии.

„По-добре наистина да спре, по дяволите", заяви Тръмп пред журналисти в Белия дом, визирайки Зеленски и ударите по руски рафинерии. Според Тръмп украинските удари по руски рафинерии само влошават световния проблем с недостиг на дизел. "Той има интерес да ги спре", заяви Тръмп, визирайки Зеленски.

Тези изявления идват ден след като Тръмп обяви сделка за големи доставки на руски дизел в САЩ и на световните пазари и в деня, в който при нови руски удари по украинския град Запорожие загинаха 20 души