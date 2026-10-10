ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В България - шумни арести за черно тото и нелегалн...

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23712107 www.24chasa.bg

Приближен до Путин: Призивът на Тръмп Украйна да смени Зеленски е исторически момент

2504
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Руският специален пратеник Кирил Дмитриев Снимка: Снимка: Twitter/@Vizlypuzly1

Специалният представител на президента на Русия Владимир Путин по инвестиционно-икономическо сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев определи като знакови и исторически думите на президента на САЩ Доналд Тръмп, че за Украйна е дошло времето да смени президента.

"Президентът Тръмп се присъединява към мнението на мнозина, които смятат, че Украйна се нуждае от ръководство, което наистина е насочено към мира, а не към разпалване на война, както Владимир Зеленски. Значимо и историческо", написа той в X.

По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп призова за ново ръководство на Украйна и отправи остри критики към украинския президент Володимир Зеленски, а също така настоя и Киев да прекрати ударите по руските петролни рафинерии.

„По-добре наистина да спре, по дяволите", заяви Тръмп пред журналисти в Белия дом, визирайки Зеленски и ударите по руски рафинерии. Според Тръмп украинските удари по руски рафинерии само влошават световния проблем с недостиг на дизел. "Той има интерес да ги спре", заяви Тръмп, визирайки Зеленски.

Тези изявления идват ден след като Тръмп обяви сделка за големи доставки на руски дизел в САЩ и на световните пазари и в деня, в който при нови руски удари по украинския град Запорожие загинаха 20 души

Руският специален пратеник Кирил Дмитриев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини