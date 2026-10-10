Майк Пенс критикува Тръмп: Не бива да подава спасителен пояс на военната машина на Путин

"Решението на президента Тръмп да отмени санкциите върху руското гориво – на фона на продължаващите брутални атаки на Путин срещу граждански обекти в Украйна – е лишено от логика и представлява предателство спрямо наследството и лидерството на покойния сенатор Линдзи Греъм".

Това написа в социалната мрежа "Екс" Майк Пенс, който наскоро се определи като един от последните републиканци, критикуващи администрацията на Доналд Тръмп.

Пенс пише още:

"Докато Украйна се бори за оцеляването си, военната машина на Путин продължава да води своята терористична война срещу цивилното население, а невинни украинци загиват всеки ден.

Вместо да въведе строгите санкции, за чието приемане Линдзи Греъм се бореше до последен дъх, президентът Тръмп обяви, че Съединените щати премахват санкциите върху руския енергиен сектор – ход, който захранва военната машина на Путин.

Както се убедих лично по време на посещението си в Украйна миналия месец, Путин губи тази война. Украйна спря руската армия и преобрази начина на водене на бойни действия, използвайки дронове, за да пренесе битката в самото сърце на Русия.

Америка не бива да подава спасителен пояс на военната машина на Путин. Сега е моментът да се противопоставим твърдо на руската агресия, както направихме по време на първата администрация на Тръмп.

Путин не иска мир. Путин иска Украйна. Нямам съмнение, че ако Путин превземе Украйна, ще бъде само въпрос на време руските войски да пресекат граница, при която нашите сили ще трябва да се изправят срещу него.

Америка е лидерът на свободния свят. В името на нашата национална сигурност и сигурността на съюзниците ни в Европа, включително Украйна, президентът Тръмп трябва незабавно да анулира това споразумение и да се върне към решителната политика, водена през четирите ни години в Белия дом; да наложи строги санкции на всяка държава, купуваща руски енергийни ресурси, и да работи със съюзниците ни, за да гарантира, че Украйна разполага с необходимата ѝ военна подкрепа".

По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп призова за ново ръководство на Украйна и отправи остри критики към украинския президент Володимир Зеленски, а също така настоя и Киев да прекрати ударите по руските петролни рафинерии.

„По-добре наистина да спре, по дяволите", заяви Тръмп пред журналисти в Белия дом, визирайки Зеленски и ударите по руски рафинерии. Според Тръмп украинските удари по руски рафинерии само влошават световния проблем с недостиг на дизел. "Той има интерес да ги спре", заяви Тръмп, визирайки Зеленски.

Тези изявления идват ден след като Тръмп обяви сделка за големи доставки на руски дизел в САЩ и на световните пазари и в деня, в който при нови руски удари по украинския град Запорожие загинаха 20 души