Либералната и консервативната опозиция в Чехия с победа на първи тур на изборите за Сенат

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Либералната и консервативната опозиция в Чехия постигнаха изненадващ успех на изборите за Сенат, като поне четирима от кандидатите им спечелиха категорична победа още на първия тур, предаде ДПА, цитирани от БТА.

Резултатите станаха ясни след преброяването на гласовете в над 80% от избирателните райони.

Предварителните данни вече показват, че опозицията ще запази мнозинството си в Сената. Това ще позволи на горната камара на парламента да продължи да играе ролята на противовес на долната камара, в която доминират управляващите десни партии.

На изборите се гласуваше само за 27 от общо 81 места в Сената. Една трета от състава на камарата се обновява на всеки две години.

Сенатът може да забавя приемането на законодателни актове и да блокира конституционни промени. Заради тази си роля политолози го определят като „гарант на демокрацията".

На балотаж следващата седмица ще бъдат определени победителите за останалите места.

Според предварителните резултати най-много кандидати за втория тур е излъчила дясната популистката партия АНО на милиардера и министър-председател Андрей Бабиш.

Изборите за Сенат се проведоха едновременно с местните избори в цялата страна. Те се разглеждат като първия тест за обществената подкрепа към правителството на Бабиш, откакто то встъпи в длъжност през декември.

Над 8 милиона избиратели с право на глас бяха призовани да изберат местни съвети в повече от 6200 града и общини в страната.

Според първоначалните оценки избирателната активност е била около 40%. Изборите се проведоха вчера и днес.

Партията му АНО управлява в коалиция с две по-малки крайнодесни формации — „Партията на автомобилистите" и движението „Свобода и пряка демокрация".

Организации като „Трансперънси интернешънъл" обвиняват Бабиш в конфликт на интереси заради съчетаването на поста му на министър-председател с ролята му на основател на огромна бизнес империя. Критики предизвика и планът на правителството да замени лицензионните такси за обществените медии с пряко финансиране от държавния бюджет.