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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23712264 www.24chasa.bg

Русия отменя частично забраната за износ на дизелово гориво

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Александър Новак

Руското правителство съобщи тази вечер, че незабавно частично отменя забраната за износ на дизелово гориво след споразумение между руския президент Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп Русия да снабдява американския пазар и световните пазари, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

„Обемите на производство са достатъчни, за да задоволят изцяло както вътрешното търсене, така и да осигурят износ за световния пазар в договорените количества", се казва изявление на руския вицепремиер Александър Новак.

На 9 октомври президентите на Русия и САЩ проведоха телефонен разговор, по време на който обсъдиха, наред с други въпроси, доставките на петролни продукти.

Както заяви руският президент, руската страна е потвърдила готовността си да доставя петрол и петролни продукти на американския пазар и на световните пазари.

По думите на руския вицепремиер Александър Новак Русия започва да отменя забраната за износ на дизелово гориво по-рано от първоначално предвидените срокове. Страната е готова да достави 300 000 тона дизелово гориво през октомври, да увеличи количествата до 500 000 тона през ноември и до 1 милион тона през декември, а в перспектива да достигне доставки от 3 милиона тона месечно.

Администрацията на САЩ изключва доставките на руско дизелово гориво за световните пазари от обхвата на американските санкции до 7 април 2027 г.

Александър Новак

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