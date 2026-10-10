Русия отменя частично забраната за износ на дизелово гориво

Руското правителство съобщи тази вечер, че незабавно частично отменя забраната за износ на дизелово гориво след споразумение между руския президент Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп Русия да снабдява американския пазар и световните пазари, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.
„Обемите на производство са достатъчни, за да задоволят изцяло както вътрешното търсене, така и да осигурят износ за световния пазар в договорените количества", се казва изявление на руския вицепремиер Александър Новак.
На 9 октомври президентите на Русия и САЩ проведоха телефонен разговор, по време на който обсъдиха, наред с други въпроси, доставките на петролни продукти.
Както заяви руският президент, руската страна е потвърдила готовността си да доставя петрол и петролни продукти на американския пазар и на световните пазари.
По думите на руския вицепремиер Александър Новак Русия започва да отменя забраната за износ на дизелово гориво по-рано от първоначално предвидените срокове. Страната е готова да достави 300 000 тона дизелово гориво през октомври, да увеличи количествата до 500 000 тона през ноември и до 1 милион тона през декември, а в перспектива да достигне доставки от 3 милиона тона месечно.
Администрацията на САЩ изключва доставките на руско дизелово гориво за световните пазари от обхвата на американските санкции до 7 април 2027 г.