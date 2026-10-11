Гърция затяга контрола на работното време, глоби до 10 500 евро за нарушения с цифровата карта

Пълното прилагане на цифровата трудова карта в нови отрасли в Гърция започва от понеделник, 12 октомври 2026 г. Сред обхванатите дейности са частното здравеопазване, телекомуникациите, фризьорските салони и услугите по почистване. С приключването на пилотния период започва и налагането на административни санкции за нарушения.

Системата отчита действителното начало и край на работния ден и позволява на Инспекцията по труда да сравнява записаните часове с декларирания график. Целта е да се ограничи недекларираният труд и да се установяват случаи, в които служителите работят извън официално заявеното време.

Работниците отбелязват започването и приключването на работата си, а работодателите трябва да изпращат данните към информационната система „ЕРГАНИ" в реално време, с допустимо забавяне до 15 минути. Записите се съхраняват най-малко десет години, като всеки служител има право на достъп до собствените си данни.

Предвидените глоби зависят от вида на нарушението. При неактивирана цифрова карта за служител, за когото тя е задължителна, санкцията е 10 500 евро. За разминаване между записаното и действително отработеното време се предвиждат 3 000 евро, а за заличаване на данни, което пречи да бъде доказано реалното работно време - 4 000 евро. Санкциите се налагат на работодателя..

Паралелно с разширяването на контрола върху работното време, от 1 ноември 2026 г. влизат в сила разпоредби за прозрачност на възнагражденията и равно заплащане на жените и мъжете за еднакъв труд или труд с еднаква стойност. Те обхващат работодатели, служители и кандидати за работа в частния сектор и предвиждат по-прозрачни условия за определяне на заплатите и защита срещу дискриминация.

Промените засягат и българите, работещи в Гърция. Практическото им значение е свързано с по-точното отчитане на работните часове, установяването на извънреден труд и достъпа до информация за възнагражденията. Новите правила не означават автоматично увеличение на заплатите, а засилен контрол върху спазването на трудовите права.