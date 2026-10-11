Четирима загинали и мащабни щети в САЩ след урагана Исаяс

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Ураганът Исаяс, който достигна крайбрежието на САЩ при Мексиканския залив в южния щат Флорида през изминалата нощ, причини смъртта на най-малко четирима души, предаде Асошиейтед прес, като се позова на властите.

Две от жертвите са загинали при падането на дървета върху домовете им във Флорида и съседния щат Алабама. Дърво, паднало върху автомобил, е причинило смъртта на още един човек в Алабама. Последната жертва е мъж, който починал от задушаване в своя гараж във Флорида, където работел електрогенератор.

Близо 700 хиляди абонати бяха без ток днес по обед.

"Исаяс" навлезе над сушата като ураган от втора категория по петстепенната скала на Сафир-Симпсън. Той отнесе покриви и фасади на хотели и жилищни сгради по крайбрежието на Флорида, преди да се насочи на север, носейки поройни дъждове и опасност от внезапни наводнения и торнадо в югоизточните щати.

"Исаяс" - първият ураган за сезона в Атлантическия океан, отслабна постепенно над сушата до посттропически циклон.

"Рискът от наводнения все още е висок", предупреди днес губернаторът на Флорида Рон Десантис. Той подчерта, че понякога те настъпват един-два дни след преминаването на бурята, съобщава БТА.

Районите, над които премина "Исаяс", са осеяни с отломки, паднали дървета и скъсани електропроводи.

Министерството на енергетиката на САЩ междувременно разреши да бъдат използвани до 4 милиона барела суров петрол от стратегическия резерв на страната, за да бъде разрешен причиненият от урагана проблем с прекъсването на доставките, предаде Ройтерс.