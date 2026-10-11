Словения решава за правото на социални помощи за трудоспособни лица

Три консултативни и един законодателен референдум ще гласува Словения днес.

На законодателния референдум избирателите ще могат да отговорят дали са „за" или „против" изменения в закона за парламентарните разследвания, които бяха приети от словенския парламент през май тази година. Словенците ще гласуват дали потенциалните заподозрени и разследвани в парламента лица ще имат право да поискат конституционна оценка на разследването. Искането за референдума бе внесено с близо 45 000 граждански подписа от бивши членове на парламентарната комисия за човешките права. Според тях измененията премахват една от ключовите защити срещу политическите злоупотреби с парламентарните разследвания. Наред с гражданското общество, опозиционните партии също се мобилизираха за събиране на подписи, съобщава БТА.

По предложение на управляващата в момента коалиция около Словенската демократическа партия и партията „Ресница" парламентът разписа още три консултативни референдума за днес – за премахване на потребителска такса за националната медия РТВ Сло, за правото на социални помощи за трудоспособни лица, както и за правото на глас на граждани на трети държави на местни избори.

Разликата в консултативните и законодателните референдуми е, че докато резултатът от консултативните е необвързващ за властите, то резултатът от законодателните е обвързващ за властите. В случая, ако резултатът от референдума е „против" измененията в закона, то парламентът няма право да ги приема и прилага, както и да приема нови закони или други изменения, които практически противоречат на резултата от референдума.

Трите опозиционни партии в парламента „Движение Свобода", Социалдемократите и „Левица" предложиха и провеждане на референдум за освобождаване на председателя на парламента Зоран Стеванович от длъжност, но той така и не бе включен.

Кампанията за референдумите продължи до 9 октомври в полунощ, когато настъпи предизборната тишина – тя ще трае до края на изборния ден днес.