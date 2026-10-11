Папа Лъв XIV: Смъртното наказание е недопустимо

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Папа Лъв XIV отново осъди смъртното наказание, заявявайки, че то нарушава неприкосновеността на човешкия живот и лишава хората от възможността за изкупление, предадоха Ройтерс и БТА.

Агенцията отбелязва, че той е направил това изказване няколко дни след като Пентагонът съобщи, че планира да излъчи на живо екзекуция.

Американската армия ще излъчи на живо предстоящата екзекуция чрез разстрел на мъж, убил 13 души във военната база Форт Худ през 2009 г. Това съобщи в четвъртък министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет. Ако стане факт, това ще бъде безпрецедентно излъчване на екзекуция в САЩ.

„Общото благо може да бъде защитено и изискванията на правосъдието могат да бъдат изпълнени, без да се прибягва до смъртно наказание“, написа днес папата в публикация в социалните мрежи, без да спомене изрично предстоящата екзекуция.

„Смъртното наказание е недопустимо, защото представлява посегателство срещу неприкосновеността и достойнството на човека“, добави той в посланието си по повод Световния ден срещу смъртното наказание.

Нидал Хасан, бивш военен психиатър, се очаква да стане първият човек, екзекутиран чрез разстрел от американската армия, от 1945 г.

Планът за излъчване на екзекуцията на живо, подкрепян от Хегсет, предизвика съпротива сред законодатели, включително представители на Републиканската партия на президента Доналд Тръмп, както и сред религиозни лидери и международни наблюдатели.

Самият Тръмп заяви, че все още не е решил дали да разреши излъчването на живо. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс, който е католик, изрази съмнение дали Пентагонът наистина ще излъчи на живо на планираната за 3 декември екзекуция.

Ванс заяви също, че няма да гледа предаването на живо, ако то бъде осъществено.

Планът за екзекуцията идва на фона на засилващите се дебати в САЩ за смъртното наказание след неуспешния опит за екзекуция чрез смъртоносна инжекция на жена в щата Тенеси миналата седмица, отбелязва Ройтерс.