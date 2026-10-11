Мъж застреля осем души, сред тях деца и бременна жена в САЩ

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Мъж застреля осем души - всички те без един негови роднини, в североизточния американски щат Пенсилвания. Стрелецът също бе открит мъртъв, като вероятно се е самоубил, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс, като се позоваха на местната полиция.

Трагедията се разиграла завчера в къща в град Ери - на южния бряг на едноименното езеро, на около 190 километра северно от Питсбърг.

Седем от осемте жертви, включително две деца и бременна жена, са били роднини на 45-годишния заподозрян. Убита е била и приятелка на жената.

На видеозапис се вижда как две жени, видимо силно разтревожени, пристигат пред къщата и започват да удрят силно по вратата. Мъжът отваря вратата, стреля по тях и се прибира, съобщава БТА.

Пристигналите на място полицаи открили двете жени мъртви. След това те намерили вътре в къщата телата на 5-годишно момче, 1-годишно момиче, още две жени, двама млади мъже и самия стрелец.

Убитите са местни жители. Мотивите за стрелбата засега не са установени.

"Не съм виждал подобно нещо за повече 28 години служба", заяви вчера пред местна телевизия началникът на полицията в Ери Рик Лора. Той предположи, че стрелбата е най-смъртоносната в историята на града.

Това е поредното масово убийство с огнестрелно оръжие в САЩ. Повечето от тези случаи се дължат на семейни конфликти, отбелязва АП.

Ройтерс посочва, че от началото на годината в САЩ е имало над 400 масови стрелби (при които са били простреляни четирима или повече души - бел. Ройтерс). Последният такъв случай в Пенсилвания датира от юли във Филаделфия.

Губернаторът на щата - демократът Джош Шапиро, е привърженик на затягането на законовия контрол върху огнестрелните оръжия.