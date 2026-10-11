Най-малко 12 загинали и над 300 ранени след атаката на хутите срещу летището в Рияд

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко 12 души бяха убити, а над 300 - ранени, на летището на Рияд при обстрел вчера, предаде Ройтер и БТА.

Жертвите са четирима саудитци, двама души от Бангладеш и по един от САЩ, Йордания, Сирия, Судан и Египет. Последният убит е палестинец.

В изявлението се посочва още, че някои от 309-те пострадали са в критично състояние. Освен това са нанесени материални щети.

Летището на саудитската столица е затворено.

Хутите поеха отговорност за атаката, която представлява сериозна ескалация на конфликта, отбелязва Ройтерс.

Поредицата от смъртоносни удари извади на показ "слаби точки" в способността на Саудитска Арабия да се отбранява, в момент, когато кралството води въздушна кампания в подкрепа на сухопътните сили на йеменското правителство срещу проиранската групировка.

Хутите контролират част от съседен Йемен, включително столицата Сана и ключовия проток Баб ел Мандеб.

Оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция против йеменската групировка междувременно съобщи, цитирана от Ройтерс, че снаряд е паднал близо до летището на източния саудитски град Дамам.

Агенцията отбелязва, че това летище се е превърнало във важна алтернатива на риядското след поредицата атаки срещу саудитската столица.

Коалицията каза още, че е прехванала и унищожила югоизточно от Рияд балистична ракета, изстреляна от хутите.

На фона на ескалацията на конфликта президентът на САЩ Доналд Тръмп каза вчера, че страната му "много скоро" ще реши дали да се включи в кампанията на въздушни удари по обекти на проиранската йеменска групировка.

Войната в Йемен избухна през 2014 г. Ударите на хутите по летището на Рияд са безпрецедентни, откакто оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция се намеси в конфликта на страната на правителството през 2015 г., отбелязва Франс прес.