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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23712548 www.24chasa.bg

Танкер е бил поразен от снаряд в Ормузкия проток

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Ормузкия проток Снимка: КАДЪР: Google Maps

Британската организация за морски търговски операции (UKMTO) съобщи рано днес за поредна атака срещу танкер в Ормузкия проток, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Снаряд от неустановен вид се е взривил на левия борд на плавателния съд, който е излизал от Персийския залив, и е предизвикал пожар. Няма пострадали хора.

На този етап размерът на щетите и евентуалните последици за околната среда не са ясни, посочи специализираната британска агенция.

Тя съобщи по-рано, че няколко кораба, пуснали котва близо до град Рас ал Хайма в Обединените арабски емирства, са получили по радиовръзка указания да отплават. Организацията не даде подробности.

Атаките срещу танкери в Ормузкия проток допринесоха за рязкото поскъпване на петрола през последните месеци.

Ормузкия проток

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