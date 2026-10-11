Танкер е бил поразен от снаряд в Ормузкия проток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Британската организация за морски търговски операции (UKMTO) съобщи рано днес за поредна атака срещу танкер в Ормузкия проток, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Снаряд от неустановен вид се е взривил на левия борд на плавателния съд, който е излизал от Персийския залив, и е предизвикал пожар. Няма пострадали хора.

На този етап размерът на щетите и евентуалните последици за околната среда не са ясни, посочи специализираната британска агенция.

Тя съобщи по-рано, че няколко кораба, пуснали котва близо до град Рас ал Хайма в Обединените арабски емирства, са получили по радиовръзка указания да отплават. Организацията не даде подробности.

Атаките срещу танкери в Ормузкия проток допринесоха за рязкото поскъпване на петрола през последните месеци.