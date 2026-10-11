Украинска атака с дронове спря център за данни на „Яндекс“ край Москва

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Руската технологична компания „Яндекс“ съобщи, че неин център за данни в град Владимир, който се намира на около 200 км източно от Москва, е преустановил работа заради технически повреди, предизвикани от украинска атака с дронове, предаде ТАСС и БТА.

„При атака с безпилотни летателни апарати бе повредена инфраструктура към центъра за данни на „Яндекс“ във Владимир. Работата на центъра за данни е изцяло преустановена. Няма пострадали“, пише в изявление на компанията, публикувано в Телеграм.

В текста се отбелязва, че съответните служби вече работят на място за отстраняване на повредите.

По-рано тази седмица украински дронове удариха центрове за данни на „Яндекс“ в Калужка и Рязанска област.

Както Русия, така и Украйна тази година засилиха атаките си с дронове срещу различни икономически обекти – енергийни централи, петролни рафинерии, пристанища, кораби, превозващи петрол и зърно, а напоследък и срещу центрове за данни, отбелязва Ройтерс.

Русия през последния месец започна въздушна кампания срещу украински центрове за данни и телекомуникационна инфраструктура, като мишените включваха и обекти в централната част на Киев.

„Винаги отговаряме по реципрочен начин,“ заяви в четвъртък украинският президент Володимир Зеленски. „Всички знаете, че те удряха и продължават да удрят нашите центрове за данни. Ние отговаряме. Не мога да споделя всички подробности“, добави Зеленски.