Основателят на „Рибар“ отрече да е бил издирван от САЩ и ЕС

Основателят на руския информационен проект "Рибар" Михаил Звинчук каза, че САЩ и страни от Европейския съюз не са поискали екстрадицията му, предаде ТАСС и БТА.

Звинчук говори пред журналисти на летище в Москва, след като се завърна в Русия.

Основателят на прокремълския проект, съсредоточен върху отразяването на войната срещу Украйна, бе задържан в Черна гора преди два дни заедно с още четирима руснаци, след което петимата бяха експулсирани.

"Докато бяхме там, бяха изпратени запитвания до Интерпол и Европол, но по същество ние не представлявахме интерес за никого. Слуховете, че сме желана цел за някого, не отговарят на истината", коментира Звинчук, на когото Великобритания е наложила санкции.

Основателят на "Рибар" каза, че е влязъл в Черна гора законно. Граничните служители са проявили интерес към всичко останало, но не и към самоличността му.

Звинчук предположи, че причината за задържането му е било искане за заснемане на кадри в манастир. "Щом започнахме да разглеждаме толкова деликатен въпрос като църковния разкол (в Черна гора), и то от културна гледна точка, се превърнахме в заплаха за националната сигурност", отбеляза той.