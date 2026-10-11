Задържаните лидери на индийската „Народна партия на хлебарките“ остават под превантивен арест

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Задържаните в събота лидери на индийската опозиционна „Народна партия на хлебарките" Абхиджит Дипке, Саурав Дас и Ашутош Ранка са поставени под превантивен арест и днес ще се явят пред административен магистрат в полицейското управление в Делхи Кантонмънт, съобщи висш полицейски служител, цитиран от новинарска агенция ПТИ.

Дипке, Дас и Ранка бяха задържани на борда на самолет, с който пристигнаха в индийската столица от Мумбай, за да оглавят планирания за вчера протест с искане за отстраняването на ръководителя на Избирателната комисия Гянеш Кумар, пише БТА.

Властите в Делхи не дадоха разрешение за демонстрацията, която трябваше да се състои в района на историческия астрономически център „Джантар Мантар", понеже „Народна партия на хлебарките" е подала заявлението си за протест, без да спази установения 10-дневен срок за предварително уведомяване.

Полицията предприе щателни мерки за сигурност и в събота попречи на протестиращите да стигнат до „Джантар Мантар".

Строгите ограничения на движението в редица райони на Делхи остават в сила и днес, понеже „Народна партия на хлебарките" отново призова към протести с искане за отстраняването на началника на избирателната комисия.