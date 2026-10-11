Край на плащанията в брой при куриерските доставки в Гърция предвижда законопроект

Задължително плащане с банкови карти или чрез банков превод при доставка на куриерски пратки предвижда законопроект на гръцкото Министерство на националната икономика и финансите. Проектът е подложен на обществено обсъждане до 22 октомври.
Според представената информация предложенията засягат плащанията при получаване на пратки и предвиждат използване на банкови карти чрез преносими ПОС терминали и електронни банкови преводи. Целта е да се ограничи движението на пари в брой и да се засили контролът срещу укриването на данъци.
Предвидената санкция за куриерска компания, която приема пари в брой е двойният размер на приетата сума. Обсъждани са и изключения, които да бъдат определени с министерско решение.
Промяната ще засегне куриерските компании, онлайн търговците и клиенти, които плащат поръчките си при доставка.
Все още няма яснота дали изискването ще обхваща чуждестранните транспортни фирми, които превозват пратки до и от Гърция. Съществено е дали компаниите извършват само международен превоз, или събират и плащания от получателите при доставката.
Предложенията все още не са действащ закон. Окончателният обхват на ограниченията, задълженията на компаниите и сроковете за прилагане ще зависят от приетия текст.