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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23712715 www.24chasa.bg

Край на плащанията в брой при куриерските доставки в Гърция предвижда законопроект

Бойка Атанасова, Атина

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снимка:pixabay

Задължително плащане с банкови карти или чрез банков превод при доставка на куриерски пратки предвижда законопроект на гръцкото Министерство на националната икономика и финансите. Проектът е подложен на обществено обсъждане до 22 октомври.

Според представената информация предложенията засягат плащанията при получаване на пратки и предвиждат използване на банкови карти чрез преносими ПОС терминали и електронни банкови преводи. Целта е да се ограничи движението на пари в брой и да се засили контролът срещу укриването на данъци.

Предвидената санкция за куриерска компания, която приема пари в брой е двойният размер на приетата сума. Обсъждани са и изключения, които да бъдат определени с министерско решение.

Промяната ще засегне куриерските компании, онлайн търговците и клиенти, които плащат поръчките си при доставка.

Все още няма яснота дали изискването ще обхваща чуждестранните транспортни фирми, които превозват пратки до и от Гърция. Съществено е дали компаниите извършват само международен превоз, или събират и плащания от получателите при доставката.

Предложенията все още не са действащ закон. Окончателният обхват на ограниченията, задълженията на компаниите и сроковете за прилагане ще зависят от приетия текст.

снимка:pixabay

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