Мъж загина при нападение от тигър в зоопарк във Великобритания

Британската полиция потвърди, че мъж е загинал, след като е бил нападнат от тигър в парк за диви животни в Южен Йоркшър. От полицията съобщиха, че е получен сигнал за мъж, влязъл в заграждението за тигри в атракциона близо до град Донкастър.

Тигърът е нападнал мъжа, който е починал на място, уточниха от органите на реда. Семейството му е било уведомено и получава подкрепа от служители на полицията, се казва още в съобщението, съобщава БНР. Полицията съобщи, че тигърът не е пострадал и е останал в заграждението след инцидента, като не е имало опасност за широката общественост.

Паркът е бил евакуиран, а на мястото остават полицейски служители. От полицията допълниха, че са наясно, че в интернет се разпространяват видеоклипове, и призоваваха хората да не споделят тези кадри. Днес паркът ще остане затворен. Специално изграденият резерват с площ от два акра е дом на амурски тигри - застрашен подвид, от който в дивата природа са останали около 500 екземпляра.