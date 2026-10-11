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ЕС затяга санкциите за Русия след като Тръмп свали част от ограниченията за дизела

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Кая Калас Снимка: СНИМКА: Кая Калас/Twitter/@martenkokk

След като Доналд Тръмп поиска Володимир Зеленски да бъде сменен, украинският президент получи подкрепа от европейските лидери 

Външните министри на ЕС ще одобрят в понеделник най-големия досега списък със санкции срещу руската военна машина, заяви в X върховният представител по външната политика Кая Калас. Така тя отговори на решението на САЩ временно да облекчат ограниченията върху руския дизел. То бе постигнато след разговор между Доналд Тръмп и Владимир Путин в петък, след който американският президент съобщи, че заради състоянието на дизеловите рафинерии Русия ще достави общо 3 млн. тона гориво в кратък период от време.

Калас написа, че спирането на санкциите върху руския дизел носи на Москва допълнителни приходи, че сега не е моментът за отслабване на натиска и че Европа няма да го отслаби, цитира я "Сега".

Пакетът, който Брюксел подготвя, не е изненада. На 8 октомври посланиците на държавите членки одобриха включването в черния списък на над 1500 компании и лица, свързани с производството на военни стоки и стоки с двойно предназначение.
Европейските лидери продължават да дават подкрепата си за Украйна.

Украинският президент Володимир Зеленски спешно се свърза по телефона с британския министър-председател веднага след като Тръмп призова Украйна да смени лидера си, пишат медиите. Среща между Зеленски и британския премиер Бърнъм може да се състои в близките дни.

Френският президент Макрон изрази „солидарност" със Зеленски, но не спомена сделката на Тръмп с Путин за дизеловото гориво, отбеляза "Монд". „Президентът на Франция проведе телефонен разговор с украинския си колега, за да „демонстрира солидарността на Франция пред лицето на продължаващите атаки" от страна на Русия, в резултат на които в Запорожие загинаха 17 души при руски бомбардировки", съобщиха източници, близки до държавния глава.

Германия отказа да отмени санкциите срещу Русия вследствие на действията на САЩ и ще продължи да спазва действащите ограничения, пише "Ройтерс". Представители на германското министерство на икономиката подчертаха, че страната е напълно независима от руското гориво, работи по новите ограничения и ще продължи да подкрепя Украйна.

Зеленски проведе разговори с финландския премиер Александър Стуб и с премиера на Норвегия Йонас Гар-Стьоре.

Кая Калас

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