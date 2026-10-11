Русия обяви за общодържавно издирване правнук на Брежнев

Антон Милаев, доведеният правнук на съветския лидер Леонид Брежнев, е обявен за общодържавно издирване във връзка с наказателно дело, съобщава ТАСС, позовавайки се на руското Министерство на вътрешните работи. Не се разкриват конкретните обвинения.

„Причина за издирването: издирва се по член от Наказателния кодекс на Руската федерация", отбелязва базата данни на министерството.

През есента на 2025 г. Милаев подписва договор с Министерството на отбраната и е изпратен в Централния военен окръг. Впоследствие попада в украински плен и заявява, че се страхува да се върне в родината си.

На 18 юни База съобщи, че през есента на 2025 г. 45-годишният Милаев е участвал в специална военна операция като сапьор. През ноември същата година с него е изгубена всякаква връзка.

Няколко месеца по-късно роднините на Милаев били информирани, че той е държан в плен в контролирана от Украйна територия в Херсонска област.

На 6 юли Украинският координационен щаб за третиране на военнопленници потвърдил в своя телеграм канал, че Милаев е бил заловен по време на бойна мисия в Херсонска област.

„Изгоря с криптовалути": Какво се знае за Милаев

Милаев е роден през 1980 г. в Москва. Той е внук на Евгений Милаев, съветски цирков артист и Герой на социалистическия труд. Третата съпруга на Евгений е Галина Брежнева, дъщеря на Леонид Брежнев. Тъй като Галина осиновява децата на съпруга си, те стават внуци на Брежнев, а Антон става негов доведен правнук.

Докато е в плен, Милаев дава интервю за украински пропаганден проект. Той каза, че е живял в Съединените щати 19 години, където е работил в строителството, във флота и като таксиметров шофьор. След това обаче се е върнал в Русия, защото е бил „уморен да работи за масоните" и „искал да се прибере у дома".

„За да живееш там, трябва да продадеш душата си, да се американизираш, да забравиш корените си и да се интегрираш в системата. Това не е Америка, която беше преди", споделя Милаев.

Правнукът на Брежнев твърди, че в САЩ има много закони срещу хората и този „маховик може да те смаже и изхвърли".

„Ами, гледаш някого по грешен начин и това е, викат те и те обвиняват в сексуален тормоз", каза той.

Въпреки това „това е добро място да дойдеш и да се отпуснеш", отбеляза Милаев.

Според Mash Милаев е работил като таксиметров шофьор в Русия от 2014 г., а през 2016 г. баща му го е изгонил от апартамента му чрез съда. Мъжът останал без дом и впоследствие, през 2022 и 2023 г., редовно теглил микрозаеми в размер от 15 000 до 30 000 рубли.

За да се измъкне от дългове, мъжът прибягнал до борси за криптовалути в продължение на една година. Той планирал да инвестира в токени, които осигуряват дял от изчислителната мощност за добив на биткойн. Платформата за добив, която предлагала пасивен доход, обаче нямала законни лицензи и потребителите я обвинили в измама поради невъзможността за теглене на средства. В резултат на това Милаев „фалира с криптовалутите", съобщи Mash.

След това, както разказва самият правнук на Брежнев, той подписал договор с руското Министерство на отбраната, надявайки се да изплати дълг от 1 милион рубли. Впоследствие се озовал в украински плен.

„И тогава ме хванаха. Бях бягал (от тази връзка с Брежнев - б.р.) толкова дълго", отбеляза той. В същото интервю Милаев заяви, че възнамерява да „остане в плен" до края на военните действия, тъй като се страхува да се върне в Русия.