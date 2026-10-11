Мъжът, разкъсан от тигър в британски зоопарк, танцувал преди да прескочи оградата

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Мъжът, който почина след нападение от сибирски тигър в британския парк за диви животни „Йоркшир", е бил на около 20 години, съобщава "Дейли мейл". Той е бил нападнат, след като прескочил оградата на заграждението на животното пред очите на ужасени посетители, сред които имало и семейства с деца.

Инцидентът е станал в събота следобед в Yorkshire Wildlife Park, близо до град Донкастър. По разкази на очевидци тигърът, наречен Алтай и тежащ около 190 килограма, нападнал мъжа само секунди след като той влязъл в заграждението.

Видеозаписи от случилото се, разпространени в интернет, показват как мъжът коленичи на тревата с разперени ръце, докато хищникът обикаля около него. Чуват се викове „Не, не" и „Спри", а посетителите се опитват да отвлекат вниманието на тигъра.

Според свидетел мъжът носел мобилен телефон и безжични слушалки AirPods. Преди да прескочи оградата, той танцувал в зоната за посетители, сякаш се подготвял за нещо.

Служители на парка се намесили незабавно, използвайки акустични устройства, които произвеждат силни звуци, за да прогонят животното. Те произвели пет силни изстрела, наподобяващи стрелба с пушка. На мястото били изпратени две линейки и медицински хеликоптер, а лекарите направили опит да спасят пострадалия. Въпреки усилията им мъжът починал от получените наранявания.

Полицията в Южен Йоркшир съобщи, че е получила сигнал за проникването в заграждението в 13:35 ч. Властите потвърдиха смъртта на мъжа и призоваха гражданите да не споделят кадрите от нападението.

Близките на загиналия са уведомени за случилото се и получават подкрепа от специализирани полицейски служители. Самоличността му не е оповестена публично.

От полицията уточниха, че тигърът не е пострадал и е останал в заграждението си. По данни на властите няма опасност за останалите посетители или за обществеността.

След трагичния инцидент паркът бил евакуиран и временно затворен. Ръководството съобщи, че незабавно са задействани процедурите за спешно реагиране и че сътрудничи на властите за изясняване на обстоятелствата.

Служители поставили черни непрозрачни покривала около част от заграждението, за да скрият гледката от посетителите.

Тигърът Алтай пристигнал в парка през февруари 2025 г. от норвежкия зоопарк Dyreparken, където е роден. Зоната „Земята на тигрите" в Yorkshire Wildlife Park е открита през 2011 г. и представлява специално изградено пространство с площ около два акра за сибирски тигри.

Сибирският тигър е застрашен вид, като според публикацията в дивата природа са останали около 500 екземпляра.

Трагедията се случва четири месеца след друг тежък инцидент във Великобритания, при който тригодишно момче било хвърлено в заграждение с крокодили от мъж в графство Кембриджшър.