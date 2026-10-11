Тръмп и ООН осъдиха атаката на хутите срещу летището на Рияд

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

САЩ и ООН осъдиха атаката на хутите срещу летището на саудитската столица Рияд вчера, при която по данни на властите са били убити 12 души.

Американският президент Доналд Тръмп нарече нападението "нещо ужасно", предаде Ройтерс.

Говорейки пред журналисти, Тръмп добави, цитиран от Франс прес, че ще разговаря по телефона със саудитския престолонаследник принц Мохамед бин Салман.

"Тези достойни за осъждане нападения демонстрират грубо пренебрежение към живота на невинни цивилни. Те трябва да спрат незабавно", написа в Екс държавният секретар на САЩ Марко Рубио, цитиран от Ройтерс.

Вчера Тръмп заяви, че ще реши "много скоро" дали Вашингтон да се включи в ударите по обекти на хутите в Йемен.

Специалният пратеник на ООН за Йемен Ханс Грундберг също осъди атаката, предаде АФП, пише БТА.

"Подобни действия представляват сериозна заплаха за регионалната сигурност, поддържат цикъла на насилие и усложняват допълнително усилията за постигане на мир в Йемен", каза Грундберг в комюнике. Той призова хусите да "прекратят тези нападения" срещу цивилни обекти в Саудитска Арабия.