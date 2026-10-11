Ново нападение с нож в Полша - трима пострадаха в университет във Варшава

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Трета атака с нож в Полша. Трима души са ранени без опасност за живота в университет на улица „Минска" във Варшава. Арестувана е 21-годишна жена.

Към момента полицията не съобщава за връзка с двата инцидента по-рано тази седмица, съобщи БНТ.

Заради зачестилите случаи полицията извърши проверки в около 50 хиляди учебни заведения в цялата страна. Задържани са 76 души - предимно младежи.

„Регистрирани са били общо 231 инцидента, при които служители на реда са предприели мерки във връзка с обосновано подозрение за престъпление", се казва в изявление на полицията, публикувано в социалната платформа Екс.

Към момента не е оповестена допълнителна информация за задържаните лица.

Петнайсетгодишен ученик в четвъртък прободе смъртоносно 37-годишна училищна служителка и рани трима възрастни в началното училище „Папа Йоан-Павел Втори" в Лешчидул-Новини - малко селище, разположено на 70 километра североизточно от столицата Варшава.

Ден по-рано 19-годишен младеж рани с мачете 10 души в професионално училище в полския град Остроленка, който се намира на по-малко от 100 км северно от столицата.

Много училища в Мазовецко войводство, най-големият и най-населеният административен регион на Полша, в който попада и Варшава, останаха затворени в петък.