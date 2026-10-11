ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Костадин Костадинов отново поиска сваляне на санкц...

Времето София 18° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23712983 www.24chasa.bg

Мъж застреля съпругата си и още трима роднини, след това се самоуби

1812
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Мъж застреля съпругата си и още трима роднини, след това се самоуби СНИМКА: Pixabay

Мъж застреля съпругата си и още трима пълнолетни членове на семейството си, след което се самоуби в американския щат Джорджия, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на местната полиция.
Трагедията се разиграла завчера в покрайнините на Дъглас - малък град на около 320 км югоизточно от Атланта.

Съпругата на стрелеца все още била жива, когато полицаите пристигнали на мястото, но починала по време на транспортирането си до болницата.
По-рано в петък жената подала сигнал в полицията, оплаквайки се, че съпругът ѝ я „убивал" с цигарения дим, който вдишвала, пише БТА. 

Случаят е поредният от серията тежки инциденти с огнестрелно оръжие в САЩ през последните дни. Миналия уикенд двама души бяха убити, а 35 бяха ранени при стрелба по време на квартално тържество след мач на гимназиален отбор по американски футбол във Виена, също в щата Джорджия. Градът се намира на около час път северно от Дъглас.

В петък мъж застреля осем души, почти всички от които негови роднини, в семейна къща в Пенсилвания, след което се самоуби. В събота сутринта във Филаделфия полицай беше убит, а негов колега – ранен, след като двамата се отзовали на сигнал за въоръжен мъж. Заподозреният е задържан.

Това са поредните случаи на масови убийства с огнестрелно оръжие в САЩ, като голяма част от тях са свързани със семейни конфликти, отбелязва Асошиейтед прес.

По данни на Ройтерс от началото на годината в страната са регистрирани над 400 масови стрелби. Агенцията използва това определение за инциденти, при които са простреляни четирима или повече души.
Губернаторът на Пенсилвания, демократът Джош Шапиро, подкрепя затягането на законовия контрол върху огнестрелните оръжия.

Мъж застреля съпругата си и още трима роднини, след това се самоуби СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини