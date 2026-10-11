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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23713044 www.24chasa.bg

КМГ стартира платформа с проверена информация за китайските марки

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

На 10 октомври Китайската медийна група (КМГ) даде начало на инициатива за 2027 г. в подкрепа на развитието на национални марки и представи нова платформа с проверена информация за тях.

На събитието присъстваха зам.-ръководителят на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на КМГ Шън Хайсюн, както и представители на китайски правителствени ведомства, институции и бизнеса.Платформата се основава на натрупаните от КМГ аудио-визуални материали и има за цел да осигури надеждна, авторитетна и проследима информационна база за представянето на китайските марки в условията на развитие на изкуствения интелект.

Официалното ѝ представяне е планирано за 1 януари 2027 г. Тя ще предоставя информационни услуги на държавни институции, браншови организации, компании и широката общественост. Предприятията, включени в програмата на КМГ за развитие на националните марки, ще бъдат сред първите участници в платформата.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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