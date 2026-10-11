"Файненшъл таймс": Русия активизира подготовката на убийства на граждански лица в Европа

Кремъл е наредил разширяване на саботажните операции в Европа, като е превърнал убийствата на цивилни в приоритет, съобщава "Файненшълл таймс", позовавайки се на служители на разузнаването от пет европейски държави.

Изданието идентифицира руските разузнавателни служби като насочени към ръководители на европейски отбранителни компании, включително малки производители на дронове. Целта на тази кампания е да отслаби подкрепата за Украйна през следващите месеци.

Целта е разширяване на саботажните и хибридните операции в европейските страни на фона на липсата на значителен напредък на руските войски на фронтовата линия и икономически трудности, съобщиха източници на "ФТ". На този фон убийствата на цивилни, считани преди за неприемливи дори от руските разузнавателни служби, се превръщат във все по-важна част от тези планове, обяснява изданието.

Началникът на германското контраразузнаване Синан Селен, говорейки пред членове на Бундестага в понеделник, частично потвърди това. Той предупреди, че Русия умишлено планира насилствени действия срещу лица, използвайки държавни структури или агенти под техен контрол.

Според представители на пет различни европейски разузнавателни агенции, изпълнителни директори и други високопоставени служители на отбранителни компании са се превърнали в потенциални цели за руските разузнавателни служби. Малки компании, произвеждащи дронове и компоненти за тях, също са под наблюдение.

Германската федерална служба за защита на конституцията (BfV) значително засили работата си със служители и ръководители на отбранителни компании. Агенцията, по-специално, препоръчва на компаниите да наемат частна охрана за своите ръководители.

Няколко ръководители на отбранителни компании заявиха пред "ФТ", че са увеличили личната си сигурност през последните шест месеца по пряка препоръка на държавните служби за сигурност. Някои използват телохранители само по време на пътувания в чужбина.

Как работят руските разузнавателни служби. Според източници на "ФТ" руската военна разузнавателна агенция ГРУ носи основната отговорност за планирането на убийства. Методите на руските агенти обаче се променят.

Служителите на ГРУ са започнали да работят по-тясно с организирани престъпни групи и да използват разузнавателни мрежи, действащи в няколко страни. Подготовката на престъпленията вече е разделена между различни групи: някои извършват наблюдение, други са отговорни за логистиката, а трети участват в планирането и директното изпълнение. Преди това руските разузнавателни служби често разчитаха на наемници, набирани онлайн за пари.

В някои случаи европейските разузнавателни агенции вече са успели да открият и предотвратят планирани атаки, пише вестникът. В други случаи е регистрирана подозрителна активност, включително наблюдение на потенциални жертви близо до домовете и работните им места.

Защо Кремъл се нуждае от това? Служители на разузнаването подчертават, че ключовият момент в руския подход е, че опитите за убийство дори не е необходимо да бъдат осъществени, за да се постигне желаният ефект от кампанията.

„От гледна точка на Русия основната цел остава психологическата. Като карат хората да се чувстват, че могат да станат мишена, те постигат желания ефект. „Те искат хората да се замислят два пъти, преди да правят бизнес с Украйна", каза източник от една от разузнавателните агенции пред изданието.

През септември Министерството на правосъдието на САЩ разкри руска разузнавателна мрежа, която според американски следователи е планирала убийства на руски опозиционни фигури и саботажи в Европа и САЩ. El Mundo съобщи, че Гари Каспаров, Иля Пономарев и опозиционният политик Иван Тютрин, който е съосновател на Форума за свободна Русия с Каспаров, са получили предупреждения от американските и литовските власти през последните месеци за подготвяни опити за покушение срещу тях.

В началото на 2024 г. американското и германското разузнаване разкриха руски заговор за убийството на Армин Папергер, главен изпълнителен директор на германската компания "Райнметал".