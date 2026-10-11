Мъх от китайска пустиня оцелява в условия, подобни на тези на Марс

Мъх, открит в пустинята Гурбантунгут в Синдзян-уйгурския автономен район, може да преживява екстремно обезводняване, силна радиация, температури до минус 196 градуса по Целзий и условия, подобни на тези на Марс.

Откритието е сред основните постижения на Третата научна експедиция в Синдзян, резултатите от която бяха представени в събота в Урумчи.

Учените определят вида Syntrichia caninervis като „най-устойчивото на пустинни условия растение, откривано досега".

През март 2026 г. изсушени екземпляри от мъха бяха изпратени в орбита с товарния космически кораб „Цинджоу" за изследване на способността им да възстановяват жизнените си функции. В условия на микрогравитация и космическа радиация растенията получиха минимално количество вода, но се съживиха и промениха цвета си от сиво-черен на жълто-зелен.

„Това е първият случай, в който цяло растение е изведено в ниска околоземна орбита и успешно е съживено", заяви Ли Сяошуан, изследовател в Института по екология и география на Синдзян към Китайската академия на науките. Последващите наблюдения са показали, че мъхът продължава да се възстановява и да се развива, което го прави подходящ обект за изследвания в областта на биологията на дълбокия космос.

Още през 2024 г. Ли Сяошуан, като автор на научна публикация в списание The Innovation, определя вида като перспективно растение за бъдещо усвояване на извънземни среди.

Изследванията на Земята също разкриват изключителната му устойчивост. Лабораторните анализи показват, че мъхът може да понесе загуба на над 98% от водното съдържание на клетките си, бързо замразяване при минус 196 градуса по Целзий и силно гама-лъчение.

За да установят механизмите зад тази устойчивост, учените са анализирали генетичната му информация на хромозомно ниво и са открили множество гени, свързани с реакциите към стресови условия. Според Ли Сяошуан тези генетични особености могат да послужат за подобряване на селскостопанските култури и възстановяване на земи, засегнати от опустиняване.