Четирима пострадали при руски удари в Киевска област, един загинал при атака с дрон в Русия

Украинските власти съобщиха, че през последното денонощие при руски удари в Киевска област са пострадали най-малко четирима души, а губернаторът на Брянска област в Западна Русия съобщи за един убит при украинска атака с дрон.

„Врагът продължава да атакува Киевска област с ударни дронове. На удари са подложени граждански обекти, жилища на хора и енергийна инфраструктура. През последните 24 часа в областта са пострадали четирима души. Регистрирани са щети по общо 37 обекта", пише областната администрация на Киев в изявление, цитирано от Укринформ, предава БТА. При поредната руска атака в Киевска област има щети по къщи, многофамилни жилища, търговски и инфраструктурни обекти и автомобили.

Междувременно губернаторът на Брянска област Егор Ковалчук заяви в социалната мрежа Макс, че украинските сили са нанесли удар с дрон в село Случок. „Местен жител беше тежко ранен. За съжаление... той почина в болницата. Изказваме искрени съболезнования на близките на загиналия", написа Ковалчук. Той добави, че две жени са били ранени при удар с дрон в село Климово.