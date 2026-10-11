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Британският премиерски котарак Лари е претърпял операция

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Котаракът Лари, четириногият обитател на "Даунинг стрийт" 10 в Лондон. СНИМКА: Туитър

Ведомственият котарак в канцеларията на британските премиери Лари е претърпял операция, но вече е добре, съобщи британската медия Ай Ти Ви.

Лари е бил опериран, за да му бъде отстранена киста. Той вече се е прибрал у дома и отново обикаля на воля из и около канцеларията на премиера и се е посветил на основната си задача да лови мишки.

Лари е на 19 години. Тази година се навършиха 15 години, откакто той живее на „Даунинг стрийт“ 10, където през този период се смениха редица премиери – Дейвид Камерън, Тереза Мей, Борис Джонсън, Лиз Тръс, Риши Сунак, Киър Стармър, а сега на власт е Анди Бърнам, съобщава БТА.

Котаракът Лари, четириногият обитател на "Даунинг стрийт" 10 в Лондон. СНИМКА: Туитър

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