САЩ разследват 5 телевизии заради отказа им да отразяват Тръмп от Белия дом

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министерството на правосъдието на САЩ разследва пет от водещите американски телевизионни канали - Ей Би Си, Си Би Ес, Си Ен Ен, Ен Би Си и „Фокс Нюз", след като те временно преустановиха съвместното отразяване на дейността на президента Доналд Тръмп от Белия дом. Това съобщава „Ню Йорк Таймс", позовавайки се на свои източници.

В петък представители на министерството са се свързали с телевизиите и са поискали документи, свързани с т.нар. телевизионен пул в Белия дом, съобщава изданието, което се позовава на шестима служители.

Става дума за ротационна група от акредитирани журналисти, които отразяват събитията с президента и предоставят кадри и информация на останалите медии. Обикновено един телевизионен канал снима от името на всички аудиовизуални медии за съответния ден.

До решението на петте телевизии да преустановят временно съвместното отразяване се стигна, след като през септември Тръмп забрани достъпа до Белия дом на Си Ен Ен, „Ем Ес Нау" и „Политико", обвинявайки ги в разпространение на „фалшива информация".

Трите медии заведоха дело, като определиха забраната като пряко нарушение на Първата поправка към Конституцията на САЩ, която гарантира свободата на словото. Впоследствие федерален съдия отмени ограничението.

В знак на солидарност със Си Ен Ен петте телевизионни канала временно спряха участието си в общия пул за отразяване на събитията в Белия дом.

Говорителката на Министерството на правосъдието Емили Ковингтън заяви пред „Ню Йорк Таймс", че телевизиите са „бойкотирали отразяването на събитията в Белия дом", информира БТА. По думите ѝ подобни действия между търговски конкуренти могат да нарушават Закона на Шърман - американското антитръстово законодателство.

Тръмп отдавна критикува медиите, които публикуват или излъчват критични материали за него, като неведнъж ги е наричал „враг на народа".

Междувременно Си Ен Ен, „Ем Ес Нау" и „Политико" поискаха в четвъртък от федерален съдия да удължи за неопределено време възстановения им достъп до Белия дом.