Разследват сигнал за възможно нападение срещу премиера на Полша Доналд Туск

Полската полиция е получила информация за възможна атака срещу премиера Доналд Туск и министъра на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш, предаде Ройтерс, като се позова на говорител на министерството на вътрешните работи, информира БТА.

Изявлението бе направено в момент, в който полските власти са в повишена тревога, след като през последните дни бяха извършени атаки в три училища в страната. При една от атаките беше убита училищна служителка.

„Във връзка с информация, получена от полската полиция, относно възможна атака срещу премиера Доналд Туск и вицепремиера и министъра на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш, министърът на вътрешните работи Марчин Кервински и министърът координатор на специалните служби Томаш Шемоняк са наредили да бъдат предприети мерки по този въпрос", написа Галецка в социалната мрежа Екс. Тя добави, че срещата е насрочена за днес в 11:00 ч. местно време.

Туск е лидер на правителството на страната от декември 2023 г.