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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23713839 www.24chasa.bg

Разследват сигнал за възможно нападение срещу премиера на Полша Доналд Туск

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Доналд Туск Снимка: Кадър: Фейсбук/Donald Tusk

Полската полиция е получила информация за възможна атака срещу премиера Доналд Туск и министъра на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш, предаде Ройтерс, като се позова на говорител на министерството на вътрешните работи, информира БТА.

Изявлението бе направено в момент, в който полските власти са в повишена тревога, след като през последните дни бяха извършени атаки в три училища в страната. При една от атаките беше убита училищна служителка.

„Във връзка с информация, получена от полската полиция, относно възможна атака срещу премиера Доналд Туск и вицепремиера и министъра на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш, министърът на вътрешните работи Марчин Кервински и министърът координатор на специалните служби Томаш Шемоняк са наредили да бъдат предприети мерки по този въпрос", написа Галецка в социалната мрежа Екс. Тя добави, че срещата е насрочена за днес в 11:00 ч. местно време.

Туск е лидер на правителството на страната от декември 2023 г. 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

Доналд Туск

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