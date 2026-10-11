Мъжът, убит от тигър в британски зоопарк, поискал да се снима с него минути преди трагедията

Мъжът, който бе разкъсан от сибирски тигър в зоопарк в английското графство Йоркшир, е искал да се снима с хищника само минути преди фаталното нападение. Това става ясно от видеозапис, разпространяван в социалната мрежа X, на който се чува как той моли посетителка да го заснеме с животното, съобщава "Дейли мейл".

Трагедията се разиграла вчера следобед в Yorkshire Wildlife Park, близо до град Донкастър. Мъжът, чиято самоличност не е официално оповестена, влязъл в заграждението на тигъра Алтай, който тежи около 190 килограма, и бил нападнат от него. Въпреки усилията на пристигналите медицински екипи той починал от тежките си наранявания.

На разпространяваните кадри се чува как мъжът казва: „Извинете, може ли да ме снимате с тигъра?". В този момент Алтай лежал под дърво и си играел с паднал клон. Жената се съгласила да направи снимката, а мъжът поискал още няколко кадъра, преди да ѝ благодари.

Само минути по-късно той прескочил оградата и влязъл в заграждението. Според свидетелски разкази тигърът започнал да обикаля около него, след което го нападнал. Посетители се опитали да отвлекат вниманието на хищника с викове, докато мъжът крещял „Не, не!" и многократно викал на животното да спре.

„Опитах се да го спра", се чува женски глас в друг видеозапис от инцидента.

Служители на зоопарка се притекли на помощ, използвайки газови акустични устройства, които издават силни гърмежи в опит да прогонят тигъра. На мястото пристигнали две линейки и медицински хеликоптер. Въпреки усилията на парамедиците, които разполагали и с оборудване за кръвопреливане, мъжът бил обявен за починал.

Според информация на британския вестник The Mail on Sunday загиналият вероятно е бил на около 20 години. Свидетел твърди, че преди да прескочи оградата, мъжът танцувал в зоната за посетители, сякаш се подготвял психически за действията си.

От полицията в Южен Йоркшир съобщиха, че сигналът за мъж, влязъл в заграждението, е получен в 13:35 часа. Семейството на загиналия е уведомено и получава подкрепа от специализирани служители.

Властите призоваха гражданите да не разпространяват кадри от нападението. Тигърът Алтай не е пострадал и е останал в заграждението си. Според полицията няма опасност за останалата част от парка.

След инцидента посетителите били евакуирани, а зоопаркът обявил временно затваряне. От ръководството заявиха, че съдействат на властите за изясняване на обстоятелствата около трагедията.

Алтай пристигнал в Yorkshire Wildlife Park през февруари 2025 г. от зоопарка Dyreparken в Норвегия, където е роден. Паркът е открит през 2009 г., а специализираната зона за сибирски тигри функционира от 2011 г. Видът е застрашен, като според посочените данни в дивата природа са останали около 500 екземпляра.