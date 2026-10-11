Около 6,4 милиона избиратели ще имат право на глас на изборите в Сърбия

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Сръбската Републиканска избирателна комисия (РИК) съобщи днес, че в избирателните списъци за предсрочните парламентарни избори на 25 октомври са вписани общо 6 450 523 избиратели, предаде белградската агенция Бета.

Отделно са открити 93 избирателни секции в чужбина, за гласуване, в които са се регистрирали общо 102 147 избиратели.

Броят на избирателите обаче не е окончателен - след оформяне на избирателния списък отново може да има промени с официално решение на сръбското Министерство на държавното управление и местното самоуправление. Тези промени могат да бъдат осъществявани най-късно до 72 часа преди началото на изборния ден на 25 октомври.

Сръбските граждани ще могат да гласуват за народни представители, избирайки измежду 18 избирателни листи с общо 2418 кандидати, информира БТА.

Изборите, които ще се проведат на 25 октомври, бяха свикани от президента Александър Вучич преди оставката му от поста на 27 септември. Той съкрати втория си и последен според закона президентски мандат с над седем месеца, като сега участва в изборите с партията си Сръбска прогресивна партия.

Вотът се провежда след близо две години студентски протести, започнали след срутването на козирката на гарата в Нови Сад на 1 ноември 2024 г., при което загинаха 16 души. Студентите излизат на изборите със собствена листа - "Студентска листа".