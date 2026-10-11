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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23714058 www.24chasa.bg

361 кг марихуана за над 1 млн. евро задържаха в Гърция

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СНИМКА: Гръцка брегова охрана

Пратка с марихуана за 1 млн. евро е била задържана от гръцките власти в източната част на Егейско море. Това съобщи сайтът на гръцкия вестник "Катимерини", цитиран от БТА.

Известно е, че пратката е била превозвана с платноходка към южната ни съседка. Двама украински граждани на борда на платноходката, плаваща под хърватското знаме, са били арестувани по подозрение за трафик на наркотици, съобщават от гръцката брегова охрана.

Яхтата е била спряна рано в събота западно от остров Хиос след получен сигнал, става ясно от съобщението. Два патрулни катера на бреговата охрана и екип от водолази, са участвали в операцията.

Конфискувани са общо 361 кг марихуана, както и самата платноходка. Засега няма информация откъде са били натоварени наркотиците и каква е била крайната им дестинация. В изявлението се отбелязва, че пазарната стойност на наркотиците се оценява на 1,08 млн. евро.

СНИМКА: Гръцка брегова охрана

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