Фон дер Лайен: Атаката срещу летището в Рияд е опасна ескалация

Опасна ескалация. Така шефката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи атентата на хутите срещу международното летище в Рияд. Според Фон дер Лайен бунтовническата група трябва да спре ударите срещу цивилни цели, съобщава Франс прес, цитирана от БТА.

В нападението срещу летището вчера загинаха 12 души, а над 300 бяха ранени. Жертвите са четирима саудитци, двама души от Бангладеш и по един от САЩ, Йордания, Сирия, Судан и Египет. Последният убит е палестинец. Някои от 309-те пострадали са в критично състояние. Освен това са нанесени материални щети. Летището на саудитската столица е затворено.

"Тези убийствени атаки, извършвани от прокси групи на Иран, въвличат региона в спирала на насилие. Те дестабилизират съществените инфраструктури, необходими на световния транспорт и на енергийните доставки и предизвикват трусове по света. Тези убийствени атаки срещу цивилни трябва да бъдат преустановени незабавно", заяви шефката на ЕК, и бе категорична, че Европейският съюз е солидарен със Саудитска арабия.

Нападението бе осъдено и от дипломат № 1 на ЕС Кая Калас. Тя го нарече "ужасяващ акт на терор".

"Не може да има никакво оправдание за тези безразборни атаки, извършвани срещу цивилни и срещу гражданска инфраструктура", категорична е Калас. И обясни, че поддържа тесен контакт с външния министър на Саудитска арабия. Освен това настоя за засилване на сътрудничеството между морската мисия на ЕС в Червено море и военната коалиция, ръководена от Рияд в Йемен.

На фона на ескалацията на конфликта президентът на САЩ Доналд Тръмп каза вчера, че страната му "много скоро" ще реши дали да се включи в кампанията на въздушни удари по обекти на проиранската йеменска групировка.

Войната в Йемен избухна през 2014 г. Ударите на хутите по летището на Рияд са безпрецедентни, откакто оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция се намеси в конфликта на страната на правителството през 2015 г.